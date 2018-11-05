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Директор департамента молодежной политики Свердловской области России и олимпийская чемпионка Ольга Глацких на встрече с детьми-волонтерами обратилась к ним со словами «государство не просило вас рожать». Обязанность молодежи самой заботиться о своем будущем она объяснила проблемами с финансированием. Запись встречи вел местный телеканал «ЭХО-ТВ 24​».

«Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще, в принципе, ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать, если мы будем идти от истоков. Все знают свои права, но забыли про обязанности», — сказала она детям.

Родителям она предложила самим финансово «вкладываться в ребенка» наравне с государством.

«Государство вкладывается проектами, мероприятиями… Вы думаете легко организовать мероприятие и это дешево стоит? Поверьте, это недешево. А зарплаты — мне коллеги не дадут соврать — трехкопеечные у всех чиновников и муниципальных служащих», — пожаловалась она.

Позднее Глацких сказала, что не говорила фразы о ненужности молодежи. Об этом она заявила в интервью телеканалу «360».

«Клевета. Такой фразы в принципе не было», — сказал чиновница. Она отметила, что нужно смотреть контекст разговора, а не выдергивать из него слова. Глацких добавила, что видео сама не смотрела и ей «сложно комментировать», что тиражируют. Чиновница пояснила, что суть в том, что семья и родители — это залог хорошего развития молодежи, а государство выступает здесь помощником.

После слов Глацких губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал, что лично разберется в инциденте и сделает выводы. Комментируя слова Глацких, он заявил, что чиновница «допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи». Он пояснил, что государство проводит демографическую политику и у него есть обязательства перед своими гражданами. Куйвашев сообщил, что лично поговорит с Глацких и попытается понять, оговорилась ли чиновница или это ее «продуманная позиция». ​Также он запросит полную видеозапись выступления, чтобы его оценить и сделать «оргвыводы».

29-летняя Ольга Глацких возглавила департамент молодежной политики Свердловской области в 2016 году. До начала карьеры в сфере госуправления она занималась художественной гимнастикой, принеся России золото в составе команды на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Также она завоевала золотые медали на чемпионате мира в Баку в 2005 году и чемпионате Европы в Ризе в 2003-м. В 2011 году она окончила МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности «политология».

Источник: РБК