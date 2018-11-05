Российская чиновница - детям: государство не просило вас рожать (4)

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В мире | 5 ноября 2018 года, 15:17

Директор департамента молодежной политики Свердловской области России и олимпийская чемпионка Ольга Глацких на встрече с детьми-волонтерами обратилась к ним со словами «государство не просило вас рожать». Обязанность молодежи самой заботиться о своем будущем она объяснила проблемами с финансированием. Запись встречи вел местный телеканал «ЭХО-ТВ 24​».

«Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще, в принципе, ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать, если мы будем идти от истоков. Все знают свои права, но забыли про обязанности», — сказала она детям.

Родителям она предложила самим финансово «вкладываться в ребенка» наравне с государством.

«Государство вкладывается проектами, мероприятиями… Вы думаете легко организовать мероприятие и это дешево стоит? Поверьте, это недешево. А зарплаты — мне коллеги не дадут соврать — трехкопеечные у всех чиновников и муниципальных служащих», — пожаловалась она.

Позднее Глацких сказала, что не говорила фразы о ненужности молодежи. Об этом она заявила в интервью телеканалу «360».

«Клевета. Такой фразы в принципе не было», — сказал чиновница. Она отметила, что нужно смотреть контекст разговора, а не выдергивать из него слова. Глацких добавила, что видео сама не смотрела и ей «сложно комментировать», что тиражируют. Чиновница пояснила, что суть в том, что семья и родители — это залог хорошего развития молодежи, а государство выступает здесь помощником.

После слов Глацких губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал, что лично разберется в инциденте и сделает выводы. Комментируя слова Глацких, он заявил, что чиновница «допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи». Он пояснил, что государство проводит демографическую политику и у него есть обязательства перед своими гражданами. Куйвашев сообщил, что лично поговорит с Глацких и попытается понять, оговорилась ли чиновница или это ее «продуманная позиция». ​Также он запросит полную видеозапись выступления, чтобы его оценить и сделать «оргвыводы».

29-летняя Ольга Глацких возглавила департамент молодежной политики Свердловской области в 2016 году. До начала карьеры в сфере госуправления она занималась художественной гимнастикой, принеся России золото в составе команды на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Также она завоевала золотые медали на чемпионате мира в Баку в 2005 году и чемпионате Европы в Ризе в 2003-м. В 2011 году она окончила МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности «политология».

Источник: РБК

Комментарии 4
....1 минуту назад
миксы давно имеют статус выгребной ямы.
И заголовками в стиле желтой прессы завлекают случайный прохожих.
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Крыса30 минут назад
Большинсово политиков и бизнесменов в россии утверждают, что школы траспорт и медучереждия простым людям нужно обеспечивать самостоятельно, получаеться что школы которые заняты подготовкой молодежи к взрослой жизни занимаються разграблением тех самых кто в них учиться.. еще както карлмаркс писал что простой рабочий получает 2 000 евро, из них 500 уходят алигархам "шлесерсу" "шкеле" 500 уходят лакеям которые передают эти деньги "банки" 500 уходят на содержание инфракструктуры, остаються 500 евро из которых высчитывают налоги на "бесплатный" транспорт, "бесплатную" медицину, "бесплатное" образование.. из всего этого выходит что помима всего этого платить так еще и государство ничего не должно, если они посчитали себя государством то тогда пусть валит туда где их будут содержать!!!
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Р.с.45 минут назад
Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что не говорила о ненужности молодежи, и призвала «не выдергивать фразы из контекста». Ее слова в понедельник, 5 ноября, приводит телеканал «360».

«Клевета. Такой фразы в принципе не было», — подчеркнула чиновница в интервью телеканалу.

Она уточнила, что отвечала на вопрос из зала и содержание разговора в итоге было «перевернуто». «Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи и государство лишь помощник в этом вопросе», — пояснила Глацких.

Она отметила, что не смотрела видео со своим выступлением и ей сложно его комментировать.

Ранее 5 ноября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил сожаления по поводу подобных высказываний чиновницы и пообещал разобраться с ситуацией.

В субботу, 3 ноября, в сети появилось видео, снятое на круглом столе в администрации Кировграда с участием местных молодежных объединений. В ходе встречи Глацких заявила, что государство молодежи ничего не должно, и посоветовала присутствовавшим юношам и девушкам донести эту позицию до своих друзей и знакомых.

Глацких — российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года. Руководит департаментом молодежной политики Свердловской области с 2016 года. В 2006-м была награждена президентом России Владимиром Путиным орденом Дружбы.
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