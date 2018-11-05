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Брюссельский апелляционный суд обязал монарха Альберта Второго пройти тест на отцовство. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что с таким требованием в суд обратилась Дельфина Боэль, которая может быть его внебрачной дочерью.

«Монарху надлежит пройти тест в течение трех месяцев», — заявили в суде.

Уточняется, что такое решение было принято после того, как юридический отец Дельфины Боэль оказался не ее биологическим отцом. При этом Альберт Второй может отказаться от теста. Если же Боэль окажется его дочерью, она сможет претендовать на титул и привилегии королевской семьи.