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Лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, потерпевший крушение 29 октября при вылете из Джакарты, имел проблемы с прибором, показывающим скорость полета, на протяжении последних четырех рейсов.

Об этом в понедельник заявил руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что об этом стало известно после того, как экспертам удалось скачать данные с бортового самописца.

Как сообщалось ранее, власти Индонезии считают, что потерпевший крушение самолет разрушился от сильного удара о поверхность Яванского моря.