Лавров назвал условие отмены санкций против ЕС (13)

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В мире | 6 ноября 2018 года, 07:23

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона отменит санкции в отношении Европейского союза (ЕС), если европейские партнеры сами предпримут такой шаг. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лавров напомнил, что российская сторона «неоднократно» заявляла о готовности аннулировать контрмеры.

«Но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, который пошел на раскручивание санкционной спирали», — заметил Лавров.

Министр отметил, что санкции невыгодны как российской стороне, так и Европе и выразил надежду, что в этом вопросе «здравый смысл в итоге возьмет верх».

Лавров также добавил, что потери Евросоюза от российских санкций, «по некоторым данным, превышают €100 млрд». Он заключил, что европейским политикам следует оценить масштабы таких убытков.

Ранее Лавров не смог назвать отношения России и ЕС «нормальными».

Источник: Газета.ru
Комментарии 13
Как-то так...1 час назад
От санкций прежде всего страдают простые люди,как с одной,так и с другой стороны.А правителям как известно,на народ нас...ть,как с одной,так и другой стороны.Радоваться продолжению санкционной войне,могут только пиндосы так как они от этого страдают меньше всего,ну и ещё проплаченные дебилы типа санни-светы и латвиешу патриотс
1
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Sedna1 час назад
Ах, ах, если бы всё зависело от дегенератов русофобов и особливо от дегенератов латышских троллей. Эти особи с атрофированными мозжечками на дерьмо исходятся, а всё впустую. Бедолаги.
2
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Светлана1 час назад
Сейчас выполним ваши условия господин собакевтч
8
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