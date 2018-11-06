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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона отменит санкции в отношении Европейского союза (ЕС), если европейские партнеры сами предпримут такой шаг. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лавров напомнил, что российская сторона «неоднократно» заявляла о готовности аннулировать контрмеры.

«Но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, который пошел на раскручивание санкционной спирали», — заметил Лавров.

Министр отметил, что санкции невыгодны как российской стороне, так и Европе и выразил надежду, что в этом вопросе «здравый смысл в итоге возьмет верх».

Лавров также добавил, что потери Евросоюза от российских санкций, «по некоторым данным, превышают €100 млрд». Он заключил, что европейским политикам следует оценить масштабы таких убытков.

Ранее Лавров не смог назвать отношения России и ЕС «нормальными».