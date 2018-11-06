Макрон предложил создать общеевропейскую армию по кибербезопасности
В мире | 6 ноября 2018 года, 10:43
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе по вопросам кибербезопасности, передает РИА "Новости".
По его словам, Европа должна защищать себя сама, без помощи США.
Макрон подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в киберпространство.
"Сегодня мы видим учащающиеся попытки вмешаться в наше киберпространство и нашу демократическую жизнь. Мы должны защищаться!", — добавил он.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что, принимая решение о выходе из ДРСМД, США ставят под угрозу безопасность Европы.
Источник: Gazeta
Фото из Flickr/euronews