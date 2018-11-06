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Три крупнейших американских телеканала и соцсеть Facebook отказались показывать предвыборный ролик Дональда Трампа, сочтя его расистским. В нем фигурирует мигрант, осужденный за убийство двух полицейских, сообщает BBC.

Подобное решение, принятое сразу несколькими крупнейшими медиа, можно назвать беспрецедентным. Транслировать эту предвыборную рекламу отказались CNN, NBC и даже симпатизирующий республиканцам Fox News.

NBC сначала показал 30-секундную рекламу в прайм-тайм - в перерыве игры Национальной футбольной лиги, аудитория которой составила рекордные 21 млн телезрителей, а также в понедельник в утренней программе Morning Joe, но первым отказался от дальнейшей трансляции из-за негативной реакции зрителей.

"После дополнительной проверки мы признали некорректное содержание рекламы, и решили прекратить ее трансляцию по нашим каналам как можно скорее", - говорится в заявлении NBC.

Канал CNN заявил, что реклама является совершенно очевидно расистской.

В Facebook реклама также сначала появилась, однако позже ее убрали, так как она нарушает политику компании, сообщил агентству Ассошиэйтед пресс представитель компании Энди Стоун.

Пользователи соцсети, тем не менее, могут публиковать эти ролики в своих лентах.

Рекламу, вероятно, уже увидели больше людей, чем могло бы, даже если бы каналы не отказались от нее, пишет агентство.

В предвыборной рекламе утверждается, что осужденный на смертную казнь за убийство двух полицейских в столице штата Калифорния преступник Луис Бракамонтес, который иммигрировал из Мексики без документов и был дважды депортирован, приехал в страну по разрешению демократов.

Там также говорится, что среди потока мигрантов из Мексики есть такие же преступники.

В другом ролике показаны толпы людей, раскачивающие забор в попытке сломать его, и сообщение: "Трамп и республиканцы снова делают Америку безопасной".

Эта раздувающая панику реклама не соответствует действительности, пишет издание Business Insider.

На самом деле Бракамонтес пересек границу страны, когда у власти были республиканцы, а не демократы. Кроме того, тысячи мигрантов представляются в рекламе преступниками без соответствующих доказательств, пишет издание.

Сам Трамп на вопрос о том, считает ли он рекламу оскорбительной, сказал: "Многие вещи оскорбительны. Ваши вопросы частенько оскорбительны".

Глава избирательной кампании Трампа Брэд Парскейл написал в "Твиттере", что NBC, CNN и Facebook решили быть с теми, кто нелегально находится в этой стране. Он заявил, что медиа в США пытаются контролировать, что американцы видят и думают.

Ролики были заключительной частью кампании Трампа в промежуточных выборах, которые состоятся в этот четверг, 8 ноября.

Действующий президент США в последнее время ужесточил риторику относительно оппонентов и вопросов иммиграции, предупреждая голосующих о "социализме" демократов и угрозе "вторжения" преступников из Центральной Америки.

Фото из Flickr/Gage Skidmore