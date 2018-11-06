На части территории Ирака, находившейся под контролем боевиков "Исламского государства", было обнаружено более 200 массовых захоронений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Уточняется, что в этих местах может быть захоронено от 6000 до более чем 12000 жертв.

Среди захороненных — женщины, дети, престарелые, люди с ограниченными возможностями, действующие и бывшие члены иракских вооруженных сил и полиции и некоторые иностранные сотрудники.

Ранее "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на автобус, в котором находились христиане.