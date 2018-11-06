В Ираке обнаружили сотни массовых захоронений жертв ИГИЛ (1)
Уточняется, что в этих местах может быть захоронено от 6000 до более чем 12000 жертв.
Среди захороненных — женщины, дети, престарелые, люди с ограниченными возможностями, действующие и бывшие члены иракских вооруженных сил и полиции и некоторые иностранные сотрудники.
Ранее "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на автобус, в котором находились христиане.
Источник: Газета.ru
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