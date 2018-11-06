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Российскую чиновницу и чемпионку Олимпиады-2004 в Афинах в групповых упражнениях по художественной гимнастике Ольгу Глацких отстранили от должности за высказывание о том, что государство ничего не должно детям, так как не просило их рожать. Эти слова вызвали шквал возмущения в соцсетях. Сама Глацких сначала заявила, что такой фразы в принципе не было, но затем извинилась.

"Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать", - заявила 29-летняя Глацких, возглавляющая департамент по делам молодежи в правительстве Свердловской области, 24 октября на встрече с молодыми волонтерами в Кировграде.

Репортаж о встрече молодежи с Глацких был выпущен 2 ноября уральским телеканалом "Эхо-ТВ 24". Видео вызвало волну возмущения в социальных сетях и местных СМИ - слова чиновницы осудили как другие чиновники, так и депутаты Госдумы.

Сначала Глацких заявила, что ее слова были вырваны из контекста.

"Клевета. Такой фразы в принципе не было. Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы. Я видео не видела, мне сложно комментировать, что тиражируют", - заявила она телеканалу "360".

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в своем "Инстаграме" 5 ноября, что чиновница допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи.

Источник: Русская служба BBC