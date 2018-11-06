Билл Гейтс представил в Китае туалет будущего
В мире | 6 ноября 2018 года, 16:19
Основатель Microsoft Билл Гейтс представил на выставке в Китае футуристический туалет, который работает без воды. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, туалет создан на средства благотворительного фонда Гейтса, на его разработку было потрачено около $200 млн.
Как отмечается, устройство перерабатывает естественные отходы организма в химические удобрения.
Ранее сообщалось, что Билл Гейтс допустил введение налога на роботов.