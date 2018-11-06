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Основатель Microsoft Билл Гейтс представил на выставке в Китае футуристический туалет, который работает без воды. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, туалет создан на средства благотворительного фонда Гейтса, на его разработку было потрачено около $200 млн.

Как отмечается, устройство перерабатывает естественные отходы организма в химические удобрения.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс допустил введение налога на роботов.