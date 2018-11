В мире |

Магазин сувениров при Белом доме выставил на продажу памятный знак в честь состоявшейся в июле встречи президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина в Хельсинки. Сувенир можно увидеть на официальном сайте магазина в интернете. Он представляет собой монету с изображениями и надписями, русские версии которых содержат орфографические ошибки.

На аверсе (лицевой стороне) сувенирной монеты изображены портреты президентов США и России, гербы двух стран и их названия на английском языке - "Соединенные Штаты" и Российская Федерация". На лицевой стороне знака также отчеканены слова американского лидера на английском: "Прошлое не должно определять наше будущее" и дата, когда эта фраза была произнесена - 12 июня 2018. Все надписи на английском выполнены без ошибок.

На реверсе (обратной стороне) изображен кафедральный собор святого Николая в Хельсинки, голубь мира с оливковой ветвью, дата встречи - 16 июля 2018, а также отчеканены несколько фраз на английском языке (без ошибок) и на русском - с тремя ошибками в шести словосочетаниях: "Ддипломатическая история", "Новое поколение", "Новое эра", "Новое лидерство", "Новая надежда" и "Хельпинский саммит".

My wife, who speaks/reads Russian, said that Helsinki in Russian is misspelled on presidential commemorative coin of the Trump-Putin summit. Also, there are other misspellings. pic.twitter.com/QUb2JJDhVJ