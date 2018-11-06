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Ресторан Zizzi в британском Солсбери, закрытый после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, возобновил работу. Об этом The Guardian заявили в руководстве сети.

Заведение возобновило работу после более чем восьми месяцев простоя. Помещения были полностью очищены, завезены новые инвентарь и мебель.

В ресторан вернулись более половины работавших там ранее сотрудников. Пока ресторан был закрыт, работникам продолжали платить, некоторые были ​переведены в заведения сети в Винчестере и Саутгемптоне.

Ресторан Zizzi был закрыт в марте. В заведении, где незадолго до отравления обедали Скрипали, были найдены следы нервно-паралитического вещества «Новичок».

Великобритания считает, что за покушением на Скрипалей стоят российские власти, а исполнителями были сотрудники ГРУ Руслан Боширов и Александр Петров. Россия отвергает эти обвинения, президент Владимир Путин утверждал, что Петров и Боширов — гражданские.

Обвиняемые Лондоном россияне в интервью RT также заявили о непричастности к отравлению и к связи со спецслужбами. В сентябре расследователи Bellingcat сообщили, что настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига, а Петрова — Александр Мишкин. Bellingcat утверждает, что оба являются сотрудниками военной разведки и имеют звание Героя России.

Источник: РБК