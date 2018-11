В мире |

В Марселе под обломками обрушившихся в понедельник зданий обнаружили тела двух погибших. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на прокуратуру.

По данным министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, под обломками могут находиться еще от пяти до восьми человек. В связи с произошедшим начато расследование.

The Guardian сообщает, что первоначально обрушился заброшенный дом. Это привело к обрушению жилого здания и частичному разрушению еще одного здания. То, что осталось от дома, снесли спасатели.

À #Marseille cette nuit, marins-pompiers et sapeurs-pompiers, policiers et agents de l’État consacrent toute leur énergie au sauvetage et au déblaiement.

Chaque minute compte. Nous sommes tous avec eux. pic.twitter.com/fUwL7LdPpK