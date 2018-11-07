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Член Еврокомиссии по переговорам о вступлении в Евросоюз Йоханнес Хан заявил, что вступление Турции в Европейский Союз в обозримом будущем нереально, сообщает Die Welt.

Хан отметил: «Я полагаю, что в долгосрочной перспективе, было бы намного честнее и для Турции, и для ЕС искать новые пути».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЕС в затягивании процесса вступления страны в состав интеграционного объединения, напомнив, что Турция подала заявку на вступление в Евросоюз еще в 1987 году: «Уже 2018 год, а они все еще заставляют нас ждать».