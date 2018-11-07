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В Великобритании арестована женщина, которая потратила £16 млн в лондонском универмаге ​Harrods, сообщила Би-Би-Си. По ее данным, речь идет о 55-летней Замире Гаджиевой, жене бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который отбывает на родине 15-летний тюремный срок за растрату.

Би-Би-Си отмечает, что Гаджиева стала первым человеком, которого Национальное агентство по борьбе с преступностью проверяло в рамках закона «О криминальных финансах» (unexplained wealth orders, UWO). Внимание также привлекла ее недвижимость в Лондоне стоимостью £15 млн.

По данным Вестминстерского магистратского суда Лондона, Гаджиева была арестована еще на прошлой неделе, сотрудники полиции Лондона действовали по запросу властей Азербайджана. У нее были конфискованы ювелирные изделия стоимостью более £400 тыс. Ранее власти страны заморозили активы Гаджиевой.

Британские правоохранительные органы отказались ее выпустить под залог, апелляция на это решение будет рассматриваться в четверг в Высоком суде.

Джахангир Гаджиев — экс-глава Межбанка Азербайджана. В 2016 году суд в Баку приговорил его к 15 годам лишения свободы за финансовые махинации. По данным следствия, Гаджиев в сговоре с сообщниками создал и возглавил организованную преступную группу. Замира Гаджиева в рамках дела была арестована заочно, ее объявили в международный розыск.

Harrods — самый известный универмаг Лондона и крупнейший в Европе. Его площадь составляет 20 тыс. кв. м. В универмаге 330 разных отделов, которые предлагают различные товары и услуги. В самые загруженные дни магазин посещают до 300 тыс. человек в день. Универмаг считается одним из самых дорогих мест Лондона и входит в тройку самых известных достопримечательностей британской столицы после здания парламента и Биг-Бена. С 2010 года универмаг Harrods принадлежит катарскому инвестиционному фонду (Qatar Investment Authority).

Источник: РБК