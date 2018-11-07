В США избирателю запретили голосовать в футболке с Трампом (1)

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В мире | 7 ноября 2018 года, 09:02

В американском штате Южная Каролина мужчине, который пришел на избирательный участок в футболке, поддерживающей президента США Дональда Трампа, запретили голосовать, передает CNN.

По данным телеканала, чтобы попасть на избирательный участок, мужчина снял футболку и голосовал с голым торсом.

«Этот джентльмен подошел к работнику, и ему сказали, что он не может войти на избирательный участок в футболке, так что он снял ее, кинул на пол и отправился голосовать без футболки, а когда вышел с участка, надел ее обратно», — рассказал очевидец.

При этом в избирательной комиссии Южной Каролины подчеркнули, что футболка не нарушала законов о запрете на использование агитационных материалов, поскольку Трамп не участвует в промежуточных выборах.

Источник: Газета.ru

Комментарии 1
Жлобина2 часа назад
Интересно бы было,если бы сегодня пабрикСС,явился к недопрезиденту,за озвучиванием,о премьере,в футболке!С изображением ринкевичССа,в голом виде,и жопой на переднем плане!Точно тогда и выбрал бы,недопрезидент слизняво-провокаторского пабрикССа.
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