В американском штате Южная Каролина мужчине, который пришел на избирательный участок в футболке, поддерживающей президента США Дональда Трампа, запретили голосовать, передает CNN.

По данным телеканала, чтобы попасть на избирательный участок, мужчина снял футболку и голосовал с голым торсом.

«Этот джентльмен подошел к работнику, и ему сказали, что он не может войти на избирательный участок в футболке, так что он снял ее, кинул на пол и отправился голосовать без футболки, а когда вышел с участка, надел ее обратно», — рассказал очевидец.

При этом в избирательной комиссии Южной Каролины подчеркнули, что футболка не нарушала законов о запрете на использование агитационных материалов, поскольку Трамп не участвует в промежуточных выборах.

This man was told he couldn't vote in his Trump shirt, so he took it off and voted shirtless https://t.co/HUWhd8kEQe pic.twitter.com/vAqzgfP6b7