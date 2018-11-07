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В США подводят итоги промежуточных выборов, на которых американцы полностью переизбирали палату представителей и треть сената. По предварительным результатам, Республиканская партия, кандидатом от которой выступал президент США Дональд Трамп, скорее всего, сохранит большинство в сенате, но потеряет контроль в нижней палате парламента.

Предварительные данные опубликовали прореспубликанский телеканал Fox News и CNN, поддерживающий демократов. По информации Fox News на 8:00 по московскому времени, республиканцы укрепили свои позиции в сенате, обеспечив себе 52 места из 100. CNN прогнозирует 51 место для республиканской партии в сенате и отмечает, что партия Дональда Трампа сохранила там контроль.

По данным обоих телеканалов, демократы впервые с 2008 года вернули себе контроль над палатой представителей. Об этом же пишет газета The New York Times, также поддерживающая демократов.

Для получения большинства в палате представителей нужно провести в нее не менее 218 депутатов из 435. На 8:00 демократы обеспечили себе 199 мест против 186 республиканцев.

Тем временем Дональд Трамп в своем Twitter назвал выборы огромным успехом и поблагодарил избирателей.

Кроме того, президент поздравил демократов с победой на промежуточных выборах в палату представителей Конгресса США, позвонив лидеру фракции Демократической партии в нижней палате Нэнси Пелоси. Об этом написал во вторник вечером по местному времени на своей странице в Twitter помощник Пелоси Дрю Хэммилл.

"Президент Трамп позвонил лидеру Пелоси в 23:45 этим вечером, чтобы поздравить с получением большинства в палате [представителей]. Он выразил признательность лидеру за ее призыв к сотрудничеству двух партий в ее заявлении по поводу победы", - отметил Хэммилл.

Досрочное голосование прошло 6 ноября, оно было разрешено в 37 из 50 штатов США. По их итогам будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и чуть более трети сенаторов (35 из 100). В десятке штатов также состоялись выборы губернаторов.

От нового состава американского парламента и от того, заявят ли американские спецслужбы о вмешательстве России в эти выборы, будут во многом зависеть новые санкции против РФ, которые предыдущий состав Конгресса не успел утвердить, отмечает The Bell.

Источник: Newsru