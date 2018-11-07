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Полиция Каталонии остановила движение на двух железнодорожных линиях в Барселоне, на вокзале ищут взрывчатку. Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, взрывное устройство может находиться в чемодане.

"Мы проводим проверки на скоростных железнодорожных линиях станции Сантс в Барселоне по протоколу безопасности", — говорится в сообщении полиции.

Пассажиры двух поездов были эвакуированы, на месте работают взрывотехники.

Источник: Gazeta