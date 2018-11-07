В Барселоне остановили движение поездов из-за поисков взрывчатки на вокзале
В мире | 7 ноября 2018 года, 11:17
Полиция Каталонии остановила движение на двух железнодорожных линиях в Барселоне, на вокзале ищут взрывчатку. Об этом сообщает Reuters.
По данным полиции, взрывное устройство может находиться в чемодане.
"Мы проводим проверки на скоростных железнодорожных линиях станции Сантс в Барселоне по протоколу безопасности", — говорится в сообщении полиции.
Пассажиры двух поездов были эвакуированы, на месте работают взрывотехники.
Источник: Gazeta