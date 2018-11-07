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Facebook заявил, что заблокированные перед промежуточными выборами аккаунты, вероятно, связаны с "российскими агентами", которые причастны к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года, пишет Washington Post.

В компании заявили, что более 100 удаленных аккаунтов в Facebook и Instagram были связаны с "Агентством-интернет исследований", которое считают прокремлевским.

"Это своевременное напоминание о том, что недобросовестные деятели не сдадутся, и почему так важно, что мы работаем с правительством США и другими технологическими компаниями, чтобы быть впереди", — сказал глава департамента кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Ранее сообщалось, что Twitter заблокировал более 10 тысяч учетных записей за призывы бойкотировать выборы, которые состоялись 6 ноября.

Источник: Polit

Фото из Flickr/Stock Catalog