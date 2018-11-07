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Реконструкция тюрьмы за 33,5 миллиона евро и "скорая помощь" для волков стоимостью 11 тысяч евро попали в список расточительных трат властей Германии, сборник из 109 подобных примеров во вторник представил союз немецких налогоплательщиков.

"Есть ряд причудливых случаев расточительства налоговых денег, их мы из года в год документируем в нашей "Чёрной книге" (Schwarzbuch — сборник случаев расточительства средств налогоплательщиков — ред.)", — сказал журналистам председатель союза налогоплательщиков Гамбурга Лоренц Пальте. Он пояснил, что в этом году большинство из них касается строительных проектов.

Актуальный сборник содержит 109 примеров расточительства по всей Германии. Составители буклета критикуют федеральные и местные органы власти, допустившие подобные случаи, называют сумму, которая была затрачена на проект и приводят пример альтернативы, на что могли быть направлены потраченные средства.

Одним из примеров расточительства в Гамбурге, по мнению составителей сборника, стал проект реконструкции тюрьмы в Нордерштедте земли Шлезвиг-Гольштейн. Как пояснил Пальте, из-за недостаточного планирования были перенесены сроки реализации проекта, а его стоимость возросла более чем в два раза — до 33,47 миллиона евро.

Другим примером бессмысленной траты средств немецких налогоплательщиков стала "скорая помощь" для волков в Ганновере стоимостью 11 тысяч евро. В специально оборудованный прицеп, по задумке региональных властей, должны доставлять волков, сбитых автомобилями на трассе, для дальнейшего лечения. "Однако с момента появления "скорой" (с января 2017 года) она не использовалась ни разу, поскольку в регионе нет "пациентов", — критикуют проект составители сборника. По их мнению, бессмысленными стали траты и властей города Фульда, где была установлена роскошная девятиметровая голубятня за 70 тысяч евро, но из-за неверно подобранного места в неё редко залетают птицы.

Кроме того, расточительными, по мнению членов союза, оказались траты властей Гамбурга на забор вокруг площадки для выгула собак, который должен был обезопасить проезжающих рядом велосипедистов. Однако возведенное ограждение оказалось высотой в 50 сантиметров. "Видимо, никто не оценил возможности четвероногих друзей. Забор высотой в 50 сантиметров не представлял серьезного препятствия для любой собаки, не страдающей ожирением", — пояснили составители списка. Кроме того, ограда была установлена лишь с одной стороны площадки, таким образом, животные могли его просто обежать. Забор несколько раз переделывали, в результате его стоимость составила 23 тысячи евро.

Источник: РИА Новости