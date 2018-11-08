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Принц Уэльский Чарльз впервые высказался о времени, когда станет монархом. Об этом пишет The Telegraph.

По его словам, "он не настолько глуп", чтобы продолжать прежнюю общественную деятельность.

"Я осознаю, что быть монархом — это отдельный ритуал", — заявил принц.

Он добавил, что понимает, как должен действовать. При этом он подчеркнул, то не будет "баламутным" королем. Кроме того, монарх вынужден играть роль, которую от него ожидают.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II может рассмотреть вопрос о передаче правления своему сыну, принцу Уэльскому Чарльзу, сделав его регентом.

Источник: Gazeta