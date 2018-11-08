В мире |

Абсолютно все британские газеты обсуждают прошедшие в США промежуточные выборы, пишет BBC. Главный посыл в том, что их результаты еще раз наглядно показали, насколько велик раскол в американском обществе.

Эксперты сходятся в том, что хотя каждая из сторон - республиканцы и демократы - и имеет основания для радости, по большому счету - проиграли все.

Демократы взяли контроль над палатой представителей, но не смогли нанести Трампу того сокрушительного удара, на который рассчитывали.

А республиканцы, усидев в сенате, теперь в полной мере прочувствуют, что значит двупартийное управление в конгрессе.

При этом сам Дональд Трамп, судя по всему, предпочитает видеть стакан наполовину полным.

Он предпочел не заострять внимание на потере позиций в палате представителей, заявил, что своим успехом на этих выборах он "бросил вызов истории", и нацелился на второй срок, пишет Times.

Президент в своей обычной манере предупредил демократов, что они "нарвутся на войну", если вздумают вести против него расследования или блокировать его инициативы.

Но, пишут авторы колонки в Guardian Дэвид Смит и Лорен Гамбино, к сожалению для Трампа демократы не только могут, но и будут это делать.

Они не дадут ему построить стену на границе с Мексикой, потребуют от него предъявить налоговые декларации, чего он раньше не соглашался делать, захотят понять, нет ли конфликта интересов между его президентством и его же бизнес-империей.

Они смогут и будут требовать от него документы, выписывать ему повестки и уж точно захотят довести до конца разбирательство о его возможных связях с Россией.

И тут надо понять, что зашифровано во фразе Трампа "нарвутся на войну"? Что он в действительности сможет сделать?

Да практически ничего. Единственное, что он может, - продолжать храбриться.

"Они могут играть в свои игры, но мы в свои играем лучше, потому что за нами Соединенные Штаты Америки. [...] В политическом смысле мне эта ситуация только пойдет на пользу, потому что я их переиграю. Посмотрим", - цитирует Трампа Guardian.

Однако большинство экспертов полагают, что Америка начинает уставать от безумств в верхах: от недипломатичных заявлений, от бесконечных скандальных отставок, от воинственности и попрания демократических норм.

С момента прихода Трампа к власти прошло всего два года, а ощущение, что гораздо больше.

Процесс переосмысления еще пока малозаметен, но он начался.

"Да, промежуточные выборы показали нам разобщенную Америку. Но я бы не сказал, что это ситуация 50:50. Скорее 55:45 в пользу демократов", - считает аналитик Daily Telegraph Тим Стэнли.

Исторически за республиканцев голосуют богачи, за демократов - беднота; за красных - мужчины, за синих - женщины. Так было всегда, пишет Стэнли. И вот впервые этот расклад начал меняться.

Многие голосуют не за консервативные или демократические идеи, а за или против персоны Дональда Трампа.

И, возможно, это не случайно, что две женщины-мусульманки впервые в истории были выбраны в конгресс именно при Трампе, заключает Guardian.