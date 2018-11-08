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Российский и французский художник-авангардист Оскар Рабин скончался в возрасте 90 лет во Флоренции, куда приехал на открытие выставки, сообщает «Радио Свобода».

Рабин был одним из самых влиятельных художников послевоенного советского авангарда, одним из главных пропагандистов неофициального русского искусства в 1960-70-е годы.

Художник родился в 1928 году в Москве, учился в Рижской академии художеств, студии Евгения Кропивницкого и Московском художественном институте, откуда был исключен «за формализм».

В конце 1950-х годов вместе с Евгением Кропивницким стал основателем неофициальной художественной группы «Лианозово» — влиятельного объединения художников и поэтов-нонконформистов.

В 1974 году Рабин стал инициатором и одним из главных организаторов знаменитой выставки работ художников-нонконформистов в Битцевском лесопарке, которая вошла в историю как «Бульдозерная выставка» — ее разгромили с помощью бульдозеров и поливочных машин.

В 1977 году после обвинения в тунеядстве был вынужден покинуть СССР, уехал в Европу и вскоре был лишен советского гражданства. Жил во Франции.

В 1990 году советское гражданство Рабина было восстановлено Указом Президента СССР. В 2000-е годы выставки работ Рабина проходили в Москве в ГМИИ имени Пушкина и в Третьяковской галерее.

Картины Рабина находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея и Центра Помпиду.

Художник будет похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже.