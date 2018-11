В мире |

Неизвестный мужчина атаковал ресторан в калифорнийском городе Таусенд-Оакс во время студенческой вечеринки, погибли не менее 13 человек, сообщает Reuters. Отмечается, что стрелок, открывший огонь в баре, стал 13-м погибшим.

Десятки человек ранены.

This interview with a man who narrowly escaped the #Borderline Bar in Thousand Oaks with his son tonight is one of the most heartbreaking things I’ve ever seen. What is happening in America? When will it end? When will we say enough is enough? pic.twitter.com/eAgbfINv2e