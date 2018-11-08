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Договоренность о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине подтверждают и в Кремле, и в Белом доме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Такая договоренность существует. Я не имею другой информации, Москва и Вашингтон это публично подтвердили», — сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, можно ли наверняка говорить, что на саммите G20 в Аргентине состоится встреча лидеров РФ и США.

«На сегодняшний момент есть такая договоренность, обо всем, что связано с этой встречей, уже сказали представители администраций президентов», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что полноформатная встреча Путина и Трампа планировалась 11 ноября в Париже. Позже стало известно, что эта встреча сорвалась из-за обращения французского президента Эммануэля Макрона. Источник сообщил, что Макрон не захотел, чтобы российско-американский саммит затмил мероприятия, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны.

5 ноября Трамп заявил, что, вероятно, его встреча с Путиным в Париже не состоится, но подтвердил намерение провести ее на саммите G20 в Аргентине в конце ноября. В Кремле также подтвердили, что президенты не смогут провести полноценную встречу на мероприятиях в Париже 11 ноября

«Условлено, что лидеры США и России в Париже лишь кратко пообщаются, речь идет об общении"на ногах", после чего будет подтверждено, что более обстоятельную беседу лидеры России и США проведут в Буэнос-Айресе», — сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Источник: ПОЛИТ.РУ