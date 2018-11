В мире |

В полиции не исключают версию теракта при стрельбе в баре в Калифорнии. Об этом журналистам сообщил шериф округа Вентура, передаёт ABC.

Неизвестный открыл огонь в баре, когда там была вечеринка для студентов колледжей. До этого злоумышленник бросил в бар три дымовые шашки.

В результате происшествия погибли 12 человек, в том числе офицер полиции. 13-й погибший — сам преступник.

The Latest: A sheriff says 13 people are dead, including a sheriff's sergeant and the gunman, after a shooting inside a crowded Southern California bar. https://t.co/6YqcM6P0Qy