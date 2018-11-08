Нападение на бар в Калифорнии: не исключается версия теракта (1)

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В мире | 8 ноября 2018 года, 13:28

В полиции не исключают версию теракта при стрельбе в баре в Калифорнии. Об этом журналистам сообщил шериф округа Вентура, передаёт ABC.

Неизвестный открыл огонь в баре, когда там была вечеринка для студентов колледжей. До этого злоумышленник бросил в бар три дымовые шашки.

В результате происшествия погибли 12 человек, в том числе офицер полиции. 13-й погибший — сам преступник.

Источник: L!FE

Комментарии 1
1144 минуты назад
Обвинят Россию ,уже заранее знаем
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