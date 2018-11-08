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Литовский парламент в четверг на заседании принял законопроект о строительстве метрополитена после того, как президент страны Даля Грибаускайте внесла в него поправки.

Ранее Грибаускайте предложила парламенту изменить принятый ранее закон о строительстве в стране метрополитена, чтобы он соответствовал правовому регулированию ЕС и балтийской республики.

"За закон с поправками президента Литвы проголосовало 111 членов Сейма, ни один депутат не высказался против, воздержались 4 парламентария", — говорится в сообщении пресс-службы парламента.

В начале октября литовский парламент принял закон, который открывает возможность для реализации проекта строительства метрополитена и поиска инвесторов. Он предусматривал, что проект будет осуществлен на основании договора о партнерстве между государственными ведомствами и частным бизнесом. Кроме того, в нем говорилось, что реализацией проекта будут заниматься органы самоуправления, которые подготовят необходимые документы по планированию территорий.

Позже президент Литвы предложила поправки к закону. В них отмечалось, что в законопроекте причисление метрополитена к железнодорожному транспорту противоречит действующим в ЕС правам регулирования метро, появляются, согласно литовским правовым актам, и дополнительные правовые барьеры для реализации проекта. Кроме того, глава Литвы предлагала предусмотреть в законе, чтобы полная финансовая ответственность ложилась на самоуправления.

Вопрос о строительстве метрополитена обсуждается в Литве около 10 лет.

Источник: РИА Новости

Фото: LETA/SCANPIX/SPUTNIK