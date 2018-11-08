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Правоохранительным органам США удалось установить личность устроившего стрельбу в калифорнийском баре. Об этом пишет The Los Angeles Times со ссылкой на источник в полиции.

Согласно имеющейся информации, огонь в баре открыл 29-летний мужчина. Он был вооружен пистолетом Glock. Имя подозреваемого в полиции не назвали.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на стрельбу в одном из калифорнийских баров.

Как сообщалось, жертвами стрельбы в ночном клубе в городе Таузанд-Окс в американском штате Калифорния стали 12 человек, не считая самого преступника. Об этом в прямом эфире телеканала ABC7 сообщили власти округа Вентура. В момент начала стрельбы в клубе Borderline Bar & Grill в ночь на четверг проходила вечеринка College Country Nights.

Очевидцы описали стрелка как мужчину с бородой в темной одежде, вооруженного полуавтоматическим пистолетом. Шериф подтвердил, что в настоящий момент стрелок мертв, и отметил, что причины инцидента выясняют специальные службы. Версия теракта не исключается, но пока рассматривается наравне с другими.

В списке погибших — прибывший первым на место происшествия сержант Рон Хелус, который отслужил в полиции 29 лет и должен был уйти в отставку в следующем году.

Фото: скриншот с KTLA5