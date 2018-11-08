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Министерство финансов США опубликовало список новых санкции против России по Крыму и ситуации в Донбассе. Список опубликован на сайте ведомства.

В список вошли три физических лица: замглавы министерства госбезопасности ЛНР Александр Басов, бывший сотрудник СБУ Андрей Сушко и бывший командующий ракетными войсками и артиллерией (РВиА) минобороны России Владимир Зарицкий.

А также девять юридических: санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», АО «Крымтеплоэлектроцентраль», компании «Гарант-СВ», «Управленческой компании инфраструктурных проектов», ООО «Южный Проект», курорт «Мрия» и министерстве государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал новые антироссийские санкции свидетельством продолжения внутренней политической борьбы в США.