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Украинские власти приняли закон, предполагающий снижение акцизов на ввоз из Евросоюза (ЕС) старых нерастаможенных автомобилей. Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, законопроект поддержали 250 депутатов парламента.

Уточняется, что размер акциза будет равен базовой ставке, которую умножат на коэффициенты возраста транспортного средства и двигателя. При этом двигатели с объемом до 3 тыс. куб. см будут проходить по ставке в €50, если же их объем больше — ставка составит €100. В случае с дизельными двигателями эти показатели будут выше. А максимальный коэффициент возраста машин составит 15 лет.

Ранее сообщалось, на Украине процветает подпольный бизнес продажи автомобилей из Латвии, пишет NRA.

это происходит из-за недостаточного надзора и недочетов налогового законодательства на Украине. Издание пишет, что любая автомашина из Европы, легально растаможенная, на Украине становится дороже на несколько тысяч евро, а со следующего года налоговое бремя на автомашины может стать еще выше. Поэтому и процветает подпольный бизнес.

Как отмечает NRA, европейцы привозят машины, продают и на обратном пути в самолете подсчитывают свою прибыль, а машина ездит по Украине с латвийской пропиской. В Латвии она в дорожном движении не участвует и никого не беспокоит. На Украине техосмотр проходить не надо, а полицию, если она "прицепится", можно легко подкупить. Во всяком случае, так объясняли сами украинцы.