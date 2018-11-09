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В оздоровительном центре Atostogų parkas в литовской Паланге открыли баню, целиком отделанную янтарём, пишет Delfi.lt. По данным портала, для украшения комнаты площадью 22 квадратных метра использовали три тонны драгоценного камня.

По словам директора центра, посетители уже назвали баню "пропавшей янтарной комнатой".

В то же время сообщается, что такая роскошь не только вызывает восхищение, но и полезна для здоровья. Местные банщики заверили, что нагретый до определённой температуры янтарь начинает выделять янтарную кислоту, которая помогает улучшить обмен веществ. Кроме того, по их мнению, такой спа-сеанс успокаивает и снимает стресс.

"Мы советовались с учёными — и вот результат. Взаимодействие янтаря, тепла и инфракрасных лучей — вот что способствует укреплению здоровья человека", — сказал директор центра Ричардас Йовайша.

Внутри бани поддерживают температуру на уровне 45 градусов. Специалисты рекомендуют находиться там не более получаса.

Фото: delfi.lt/Bendrovės archyvas