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На севере Калифорнии лесной пожар полностью поглотил город Парадайс, сообщает газета Sacramento Bee.

По последним данным, в данный момент площадь возгорания составляет около 20 тыс. акров — приблизительно восемь тыс. га.

Член городского совета Скотт Лоттер, который вместе с семьей эвакуировался из горящего Парадайса, заявил, что в настоящее время весь город охвачен огнем.

«Это выглядит ужасно», — подчеркнул Лоттер.