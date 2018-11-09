Пожар уничтожил город в Калифорнии

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В мире | 9 ноября 2018 года, 16:21

На севере Калифорнии лесной пожар полностью поглотил город Парадайс, сообщает газета Sacramento Bee.

По последним данным, в данный момент площадь возгорания составляет около 20 тыс. акров — приблизительно восемь тыс. га.

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Член городского совета Скотт Лоттер, который вместе с семьей эвакуировался из горящего Парадайса, заявил, что в настоящее время весь город охвачен огнем.

«Это выглядит ужасно», — подчеркнул Лоттер.

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Источник: Газета.ru
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