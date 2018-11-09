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В Мельбурне один человек погиб и трое ранены после того, как мужчина врезался на машине в торговый центр, поджег свой автомобиль и напал с ножом на посетителей ТЦ.

Нападение произошло около 16:30 по местному времени 9 ноября на Бурк-стрит, в деловом районе в центре города, сообщает Sydney Morning Herald.

Подозреваемого подстрелили полицейские, он доставлен в больницу в критическом состоянии. Еще трое пострадавших также госпитализированы, один из них - с травмой головы. Express.co.uk сообщает о серьезном ранении в шею одного из пострадавших, он находится в критическом состоянии.

По словам очевидцев, полицейские действовали очень быстро. Нападавший пытался кинуться с ножом на правоохранителей, но они деактивировали его одним выстрелом в грудь.

God bless the brave cops, putting themselves on the line in this dangerous scene down at #BourkeStreet in Melbourne. pic.twitter.com/VJFuiiOx0S — Marcus Foo (@AStrongerOZ) 9 ноября 2018 г.

Район оцеплен полицией, местные жители, пассажиры и покупатели ТЦ эвакуированы. Движение транспорта приостановлено.

В состоянии готовности находятся спецотряды полиции, в настоящее время эксперты оценивают ситуацию и выясняют, стоит ли опасаться дальнейших нападений. Тем не менее, по предварительным данным, нападавший действовал в одиночку.

Как сообщают очевидцы, мужчина бросил в свою машину нечто вроде бомбы, после чего автомобиль загорелся и взорвался.

Версия теракта пока не является основной, но и не исключается, заявил журналистам суперинтендант полиции Дэвид Клейтон, запись размещена в Twitter полиции штата Виктория.

Отметим 2 ноября два человека получили ножевые ранения в результате нападения, которое совершил мужчина в штаб-квартире компании Sony на Дерри-стрит в западной части Лондона. Нападавший был задержан. Сотрудников офиса эвакуировали, пострадавшие не получили серьезных ранений. Сообщалось, что инцидент не связан с терроризмом.

В Париже 9 сентября около 22:45 по местному времени мужчина, вооруженный ножом и металлической арматурой, ранил ножом семерых человек перед зданием кинотеатра в северо-восточной части города. Он убежал с места преступления, но вскоре полицейские его задержали. О теракте также не сообщалось.