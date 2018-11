В мире |

В Мельбурне один человек погиб и трое ранены после того, как мужчина врезался на машине в торговый центр, поджег свой автомобиль и напал с ножом на посетителей ТЦ.

Нападение произошло около 16:30 по местному времени 9 ноября на Бурк-стрит, в деловом районе в центре города, сообщает Sydney Morning Herald.

Подозреваемого подстрелили полицейские, он доставлен в больницу в критическом состоянии. Еще трое пострадавших также госпитализированы, один из них - с травмой головы. Express.co.uk сообщает о серьезном ранении в шею одного из пострадавших, он находится в критическом состоянии.

По словам очевидцев, полицейские действовали очень быстро. Нападавший пытался кинуться с ножом на правоохранителей, но они деактивировали его одним выстрелом в грудь.

God bless the brave cops, putting themselves on the line in this dangerous scene down at #BourkeStreet in Melbourne. pic.twitter.com/VJFuiiOx0S