ФОТО и ВИДЕО: нападение мужчины на полицейских в Мельбурне признано терактом (1)

фото

В мире | 9 ноября 2018 года, 13:35

Полиция Австралии рассматривает нападение мужчины с ножом на сотрудников правоохранительных органов в Мельбурне как терроризм. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя полицейского управления штата Виктория.

фото

Также уточняется, что нападавший был нейтрализован выстрелом в грудь. Он скончался в больнице от полученного ранения.

Как отмечают СМИ, инцидент произошел после того, как загорелась одна из машин на улице Суонстон-стрит. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина, размахивая оружием, бросается на офицера полиции.

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

Комментарии 1
Это предсказуемо39 минут назад
Там,где слишком много прав и свобод,люди и "развлекаются" иначе.
"До боли родная" Америка задаёт тон всему миру.
Ответить