ФОТО и ВИДЕО: нападение мужчины на полицейских в Мельбурне признано терактом (1)
Полиция Австралии рассматривает нападение мужчины с ножом на сотрудников правоохранительных органов в Мельбурне как терроризм. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя полицейского управления штата Виктория.
Также уточняется, что нападавший был нейтрализован выстрелом в грудь. Он скончался в больнице от полученного ранения.
God bless the brave cops, putting themselves on the line in this dangerous scene down at #BourkeStreet in Melbourne. pic.twitter.com/VJFuiiOx0S— Marcus Foo (@AStrongerOZ) 9 ноября 2018 г.
Как отмечают СМИ, инцидент произошел после того, как загорелась одна из машин на улице Суонстон-стрит. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина, размахивая оружием, бросается на офицера полиции.
#bourkestreet#australia— E.G.I.S. (@EXEINTEL) 9 ноября 2018 г.
footage of attack
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