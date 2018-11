В мире |

Полиция Австралии рассматривает нападение мужчины с ножом на сотрудников правоохранительных органов в Мельбурне как терроризм. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя полицейского управления штата Виктория.

Также уточняется, что нападавший был нейтрализован выстрелом в грудь. Он скончался в больнице от полученного ранения.

God bless the brave cops, putting themselves on the line in this dangerous scene down at #BourkeStreet in Melbourne. pic.twitter.com/VJFuiiOx0S