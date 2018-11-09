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На аукционе Christieʼs продали кресло-коляску британского ученого Стивена Хокинга за 296 тысяч фунтов стерлингов (338 тысяч евро), пишет Associated Press.

Этой коляской Хокинг пользовался в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Все деньги с продажи пойдут в фонд Стивена Хокинга и английской Ассоциации болезни двигательного нейрона.

Также на аукционе была продана копия диссертации Хокинга 1965 года с подписью "Эта диссертация — моя оригинальная работа". Лот ушел за 585 тыс. фунтов стерлингов (659 000 евро).

Физик-теоретик Стивен Хокинг скончался в марте 2018 года. Сферами научного интереса Хокинга было изучение черных дыр и относительности.

Источник: Daily.afisha