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17 октября 2018 года в Канаде вступил в силу закон, легализующий хранение и использование марихуаны в рекреационных целях. Три недели спустя магазинам по продаже конопли так и не удалось стабилизировать поставки из-за слишком большого числа покупателей, пишет Tjornal.

Запасы на исходе или закончились в торговых точках как минимум трех провинций: Онтарио, Квебек и Нью-Брансуик, где, по сообщениям местных жителей, продавцы просто не успели вырастить и подготовить достаточное количество марихуаны. Как итог — граждане возвращаются к услугам чёрного рынка, идя против правительственных планов.

Масштабы проблемы

"Нам нужно больше травы", — заявил в разговоре с The New York Times житель городка Лабрадор-Сити в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Тревор Тобин. Вместе с матерью он открыл собственный магазин по продаже марихуаны, так как местные продавцы не справляются с потребностью покупателей. Из 132 производителей, получивших разрешение на выращивание конопли, 78 добились лицензии на продажу марихуаны.

Однако для 35-миллионной Канады этого недостаточно. Первые сообщения о нехватке марихуаны появились сразу после легализации, однако спустя три недели ситуация ухудшилась.5 ноября правительственное агентство по продаже конопли в Нью-Брансуике Cannabis NB закрыло 10 из 20 магазинов, продав большую часть запасов.

Из-за особенностей местных законов в различных регионах свои способы легально приобрести марихуану. Где-то она продается в лицензированных магазинах, а, к примеру, в самой густонаселенной провинции Канады, Онтарио, официальные магазины откроются лишь в апреле 2019 года. С момента вступления в силу реформы местные жители заказывали товар с правительственного сайта: за неделю в магазины поступило 150 тысяч запросов, после чего руководители точек столкнулись с дефицитом.

Как пишет Bloomberg, к 1 ноября около тысячи жителей Онтарио письменно обратились к местному правительству с требованием решить проблему с поставками марихуаны в магазины. Некоторые клиенты ждут своего заказа больше двух недель.

"Мы создаем новую легальную бизнес-сферу, которой не было ещё три недели назад, и готовились к проблемам", — поясняет представитель агенства по поставкам каннабиса в Квебеке Матье Годролт. Он признал, что спрос на марихуану многократно превысил предложение, но даже если власти привлекут дополнительных поставщиков, потребуется время для выращивания новой партии. Из-за перебоев в поставках власти Квебека ограничили работу 12 торговых точек в провинции до трех дней в неделю, чтобы закрыть производственную дыру.

Представитель Министерства здравоохранения Канады Андре Ганьон согласилась, что в некоторых провинциях возникли проблемы с поставками марихуаны, но считает это естественным процессом формирования новой бизнес-сферы. После почти векового запрета правительство лишь начинает изучать тонкости работы с этой отраслью, и для налаживания поставок нужно время, считает Ганьон.

В Британской Колумбии, которая занимает первое место среди провинций Канады по частоте употребления марихуаны, местный производитель ещё не закончил подготовку теплиц и оборудования для выращивания. Сроки окончания работ не называются, а легальной альтернативы, не считая интернет-магазина, нет. "Все делают все возможное, чтобы удовлетворить спрос. Кто бы мог подумать, что трава будет так популярна", — говорит представитель организации-производителя марихуаны в регионе.

Куда уходят клиенты

В конце октября главный финансовый директор исследовательской компании по пользе каннабиса Emerald Health Therapeutics Роб Хилл заявил, что лишь вопрос времени, когда чёрный рынок сдаст позиции. Издание Vice указывало, что многие клиенты переключатся на легальный товар, так как средняя цена в правительственных магазинах составляет доллар за грамм, а на черном рынке варьируется в районе восьми долларов.

Однако проблемы с поставками рискуют обесценить главную правительственную цель легализации — борьбу с черным рынком, который оценивается примерно в четыре миллиарда долларов. Недовольные граждане по всей Канаде возвращаются к нелегальным торговцам, которые на фоне легализации снизили цены и предлагают бесплатную доставку.

"Власти просто кормят черный рынок и наши клиенты идут туда", — говорит пионер марихуаны Тревор Тобин, упрекая правительство в проблемах с поставками. "Легальной травы так мало, что никто даже не накуривается". Возмущения канадца понятны — после вступления в силу октябрьского закона он вместе с матерью вложил около 75 тысяч долларов в открытие магазина по продаже каннабиса. Четыре дня спустя товар закончился, а новых поставок пришлось ждать почти три недели.

В начале ноября Тобин вновь открыл торговую точку, но беспокоится, что из-за дефицита ему скоро нечем будет расплачиваться по счетам.

По плану канадского правительства, легализация марихуаны не только поможет в борьбе с черным рынком, но и привлечёт средства в бюджет и создаст больше рабочих мест. С новым законом пришли и новые условия — за продажу товара несовершеннолетним или торговлю без лицензии нарушителю грозит до 14 лет тюрьмы.

Для получения разрешения на продажу марихуаны предприниматель должен пройти полицейскую проверку на предмет судимости и заплатить 30 тысяч долларов местным властям. Однако в разговоре с Vice несколько нелегальных дилеров и производителей каннабиса заявили, что ограничения и легализация не победят черный рынок. Собеседник издания указал, что власти не смогут удовлетворить спрос, а запрет на продажу без лицензии легко обойти.

"Зачастую дилеры травы — это молодые белые парни среднего класса. Они сливаются, их не останавливает на улицах [полиция]", — поясняет дилер.

"Мы продолжим продавать то, что продаем", — обещает 67-летний пионер марихуаны и владелец нелегального магазина Дон Бриэр. В 2001 году его отправили на четыре года в тюрьму за массовое производство конопли, но после выхода из-под стражи он продолжил заниматься бизнесом. Подобных нелегальных магазинов — сотни, и у канадского правительства не хватает ресурсов для их контроля.

В попытке стабилизировать ситуацию власти Британской Колумбии сформировали группу из 44 инспекторов, которые имеют право без ордера закрывать нелегальные точки и конфисковывать товар. В Торонто, Ванкувере и Оттаве полиция также остановила работу десятков торговых точек. В качестве предосторожности Бриэр сам закрыл девять из 36 магазинов, и теперь призывает заказывать его товар в интернете.

Владелец нескольких нелегальных точек по продаже марихуаны в Ванкувере Дана Ларсен считает, что ужесточение закона о торговле без лицензии ничего не изменит, так как у предпринимателей нет никакой мотивации соблюдать новые правила. По словам Ларсена, его неоднократно штрафовали за нелегальную торговлю, но он не планирует получать лицензию и больше обеспокоен федеральной проблемой с поставками марихуаны. Как говорит мужчина, из-за перебоев без каннабиса рискуют остаться его пожилые и больные клиенты.

Фото из Flickr/Casino Connection