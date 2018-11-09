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Президент Дональд Трамп в пятницу подписал распоряжение, которое запрещает предоставлять убежище мигрантам, попавшим на территорию США незаконно, передает "Интерфакс".

"Иностранцы больше не будут иметь свободного доступа на территорию США незаконным путем, подавая безосновательные заявления в поисках убежища", - заявил американский президент журналистам в Белом доме, анонсируя это решение.

Он пояснил, что заявления о предоставлении убежища теперь можно будет подать только в местах въезда в Соединенные Штаты.

Отдавая подобное распоряжение, Трамп задействовал свои особые полномочия, как и в случае с запретом на въезд в Соединенные Штаты жителям шести преимущественно мусульманских стран - Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена.

"Нашей стране нужны люди, но они должны приезжать легально, и у них должны быть заслуги", - подчеркнул президент США перед тем, как отправиться в Париж.

Согласно действующему закону об иммиграции и гражданстве от 1965 года, любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища независимо от того, как и где он въехал в США.

Источники в администрации президента ранее сообщали, что это будет временная мера, однако не называли сроков ее действия.

Американские СМИ отмечают, что распоряжение Трампа может быть вызвано известиями о караванах нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки, которые в настоящий момент движутся к границам США.

По данным местных властей, сейчас в Мексике в составе нескольких караванов могут находиться до 7 тысяч нелегалов, которые рассчитывают попасть в США.

Источник: Polit

Фото из Flickr/Gage Skidmore