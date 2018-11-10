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В субботу утром, в Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет "Лента", людей эвакуировали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118 поступило в 8.30 (в 7.30 по латвийскому времени - прим.Mixnews). Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия спустя 8 минут.

Происходит горение обстановки торгового зала на площади 4,8 тысячи квадратных метров. Эвакуированы 800 человек, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены около 200 человек.

Площадь пожара составляет почти пять тысяч квадратных метров. Позже в магазине обрушилась крыша на площади 3,8 тысячи квадратных метров.

Фото: twitter.com/Andrey Isakov