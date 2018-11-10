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По меньшей мере 20 человек погибли, 17 пострадали в результате взрыва четырех автомобилей в столице Сомали Могадишо, передает агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

По данным агентства, после того, как около отеля произошли три взрыва, медики прибыли на место для спасения раненых, и произошел четвертый взрыв. Капитан полиции Мохамед Хуссейн заявил, что отель Sahafi Hotel находится недалеко от департамента уголовных расследований полиции Сомали.

Силы безопасности ликвидировали четырех боевиков, которые пытались войти на территорию отеля через дыру, образовавшуюся в результате взрыва. "Хотя им не удалось попасть в отель, много людей погибли из-за взрывов за его стенами", — заявил Хуссейн.

По данным агентства, ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка "Аш-Шабаб".