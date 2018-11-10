﻿ Самый разрушительный в истории Калифорнии: пожар унес жизни 9 человек, Mixnews.lv

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Лесной пожар Camp на севере Калифорнии, охвативший более 36 тысяч гектар и уничтоживший почти 7 тысяч построек, стал самым разрушительным в истории штата, пишет San Francisco Chronicle.

Пожар начался в четверг, его жертвами стали уже девять человек.

Лесной пожар в Калифорнии начал распространяться в четверг. Сейчас площадь возгорания выросла до 36 тысяч гектаров, огонь уничтожил почти семь тысяч построек, в основном жилые дома. Около 250 тысяч человек покинули свои жилища.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектар и уничтожил более 5,5 тысяч построек.

Из-за стремительно распространяющихся лесных пожаров президент США Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате Калифорния.

Президент США распорядился предоставить федеральную помощь местным властям.

По последним данным, погибли по меньшей мере девять человек. В частности, в автомобиле в зоне пожара нашли сразу пять тел. Ранее власти объявили о полной эвакуации населения наиболее пострадавшего города Парадайс, где проживают 27 тысяч жителей.