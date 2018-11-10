﻿ Пожарные ликвидировали возгорание в питерском гипермаркете, Mixnews.lv

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Открытое горение в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге ликвидировано, заявил представитель МЧС на месте ЧП.

По его словам, "осталось 200 квадратных метров — тление очагов".

Сейчас на месте ЧП продолжаются работы по проливке и разборке сгоревших конструкций.

Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118 поступило в 8.30 (в 7.30 по латвийскому времени - прим.Mixnews). Площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 3,2 тысячи квадратных метров.

Спасателями эвакуировано 100 человек персонала и посетителей, а остальные люди успели самостоятельно покинуть здание. По данным МЧС, есть пострадавший — мужчина 1990 года рождения.

"Госпожнадзор проводил внеплановую проверку гипермаркета "Лента" в Санкт-Петербурге в декабре 2017 года. Выявленные нарушения требований пожарной безопасности были устранены. Все системы противопожарной защиты были исправны и находились в рабочем состоянии", — проинформировал главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.

По словам Еникеева, причина пожара сейчас устанавливается.