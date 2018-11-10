﻿ В Австрии задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России, Mixnews.lv

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В Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны, его подозревают в шпионаже в пользу России, заявил канцлер Себастьян Курц.

По его словам, сотрудничество военного с российской разведкой продолжалось до 2018 года.

"Ведомство военной контрразведки при помощи международного сотрудничества раскрыло случай шпионажа. Отставной офицер австрийской армии с 1990-х годов занимался шпионажем и передавал данные России. В его отношении заведено дело", — сообщил в Twitter представитель Минобороны Михаэль Бауэр.

Тем временем глава австрийского МИД Карин Кнайсль вызвала в ведомство российского представителя, а также отменила поездку в Москву.

"Сейчас это подозрение, его нужно расследовать и установить, подтвердится оно или нет. Но по причине информационной ситуации, которая есть у нас, а также с учетом недавних событий, например, в Нидерландах, мы можем в настоящий момент исходить из того, что подозрение подтвердится", — отметил Курц.

По данным Kronen Zeitung, полковник должен был собирать данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о ряде высокопоставленных военных. Каждые две недели он контактировал с российской стороной с человеком по имени "Юрий", отмечает издание.

Подчеркивается, что военный из Зальцбурга получил за работу на Москву 300 тысяч евро.

Как рассказал представитель ведущей дело прокуратуры Зальцбурга Роберт Хольцляйтнер, отставному австрийскому полковнику, которого подозревают в разглашении государственной тайны, грозит до десяти лет тюрьмы.

"Мы проверяем сообщение во всех направлениях, в особенности — в направлении преступления разглашения государственных тайн. Это преступление, которое у нас карается до десяти лет заключения", — сказал он.

В свою очередь, министр обороны Австрии Марио Кунасек заявил, что его ведомство получило информацию по этому делу от "дружественной службы" несколько недель назад. По данным СМИ, речь идет о спецслужбах Германии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от Москвы "транспарентной информации" и заявил, что Вена обсудит ситуацию со своими европейскими партнерами.

Тем временем Москва заявила протест послу Австрии в связи с обвинениями в причастности бывшего полковника к разведывательной деятельности якобы в пользу России. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Вызывает недоумение, почему наши австрийские партнеры предпочли не обсуждать с нами имеющиеся у них подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу – сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений", — заявили в МИД, назвав такой подход неприемлемым.

При этом российские дипломаты отметили, что действия Австрии основаны на подозрениях без каких-либо доказательств. Это уже привело к осложнению отношений между Москвой и Веной, которые до последнего времени отличались позитивной динамикой, говорится в документе.

Глава МИДа России Сергей Лавров в субботу обсудил в телефонной беседе со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль двусторонние отношения.

Как отметили в МИД, Кнайсль разъяснила мотивы, которыми руководствовались в Вене, принимая решения в сложившейся ситуации, и выразила надежду, что эти шаги не скажутся на дальнейшем развитии взаимодействия Австрии и России.

Лавров, со своей стороны, подчеркнул неприемлемость "практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений", идущей вразрез с нормами международного общения. Он также отметил, что любые взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов.