﻿ В мире беби-кризис: многим странам грозит сокращение населения, Mixnews.lv

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В мире произошел значительный спад числа детей, которых рожает за свою жизнь среднестатистическая женщина, сообщают ученые.

Как показало исследование, спад коэффициента рождаемости поставил половину стран мира перед лицом "беби-кризиса" (англ. baby bust - явления, противоположного беби-буму, то есть всплеску рождаемости. - прим.Русской службы BBC). В этих странах числа новорожденных окажется недостаточно для сохранения текущей численности населения.

Исследование, результаты которого опубликовал медицинский журнал The Lancet, проанализировало тенденции во всех странах мира с 1950 по 2017 год.

Согласно результатам исследования, в 1950 году у каждой женщины за ее жизнь рождались в среднем 4,7 ребенка. В прошлом году показатель был вдвое ниже - 2,4. И за этой цифрой скрывается огромный разброс между странами.

Так, например, коэффициент рождаемости в Нигере составляет 7,1 ребенка, тогда как на острове Кипр на каждую женщину приходится лишь одно рождение.

Тем временем в Великобритании этот показатель составляет 1,7, что примерно соответствует цифрам в большинстве стран Западной Европы. В свою очередь, в России этот показатель составляет 1,8 (по данным Росстата на 2016 год).

Суммарный коэффициент рождаемости - это среднее число детей, которых каждая женщина производит на свет за всю свою жизнь. Как указывают исследователи, это не то же самое, что уровень рождаемости - число новорожденных на тысячу человек населения в отдельно взятом году.

Когда суммарный коэффициент рождаемости страны падает и остается ниже уровня 2,1, то в конце концов численность ее населения начнет снижаться (порог для беби-кризиса значительно выше в странах с высокой детской смертностью).

В 1950 году ни одна страна не находилась в подобном положении.

Низкий суммарный коэффициент рождаемости в основном наблюдается в более экономически развитых странах. В их числе большинство государств Европы (включая Россию) - США, Южная Корея и Австралия.

Однако, как подчеркивают исследователи, это не означает, что число жителей в этих странах начало падать. По крайней мере пока что этого не происходит, поскольку численность населения складывается из рождаемости, смертности и миграции.

В половине стран по-прежнему рождается достаточно детей, чтобы население росло, однако чем больше стран повышает уровень своего экономического развития, тем меньше там будет суммарный коэффициент рождаемости.

Снижение числа рождений на одну женщину не связано с уменьшением числа сперматозоидов или другими подобными факторами, которые часто приходят на ум при размышлениях на тему воспроизводства потомства, указывают ученые.

Согласно результатам исследования, есть три ключевых фактора:

Снижение уровня детской смертности, из-за чего женщины рожают меньше

Рост доступа к контрацепции

Более высокий уровень занятости и образования среди женщин

Во многих смыслах снижение коэффициента рождаемости - это история успеха. Однако без притока мигрантов страны будут сталкиваться со старением и сокращением населения, отмечают авторы исследования.

Как указывают ученые, страны, которые это затронет, будут вынуждены подумать о наращивании числа мигрантов (это сопряжено со своими собственными проблемами) либо стимулировании рождаемости (подобные меры зачастую не достигают своей цели).

Автор исследования Кристофер Маррей утверждает: "Если все будет идти своим чередом, в будущем будет мало детей и много людей старше 65 лет, и с таким положением дел поддерживать мировому сообществу будет крайне тяжело себя сохранять устойчивость. Подумайте, насколько серьезными будут социальные и экономические последствия для общества, в котором бабушек и дедушек больше, чем внуков".

Есть у снижения рождаемости и оборотная сторона: этот процесс может пойти на пользу окружающей среде, учитывая, как влияют на нее люди в настоящее время.

Тем временем как отмечают ученые, Китай с 1950 года пережил громадный рост населения: с примерно резко выросло население: примерно с полумиллиарда до 1,4 млрд человек.

Но и в этой стране отмечается проблема с коэффициентом рождаемости, который в 2017 году составлял лишь 1,5 ребенка на женщину. Недавно страна отошла от своей знаменитой политики "Одна семья - один ребенок".

Причины, по которым развитым странам требуется коэффициент рождаемости не ниже 2,1, состоит еще и в том, что не все дети доживают до взрослого возраста, а мальчиков в среднем рождается чуть больше, чем девочек.

В Китае же, по статистике, на 100 девочек рождается 117 мальчиков, что указывает на "крайне высокую распространенность абортов по гендерному признаку и даже убийств новорожденных", пишут авторы исследования.

В таком случае для сохранения численности населения понадобится еще больше новорожденных.

Как признают исследователи, результаты исследования оказались для них "большой неожиданностью".

Фото: pixabay.com