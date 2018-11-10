﻿ Макрон Трампу: нечестно, что о безопасности Европы заботятся только США, Mixnews.lv

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Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о необходимости укреплять безопасность в Европе.

"Нечестно, когда безопасность Европы обеспечивается сегодня только Соединенными Штатами… Именно поэтому я полагаю, что нам необходимо больше европейских возможностей, больше европейской обороны, чтобы разделить эту задачу", — заявил Макрон.

Французский президент подчеркнул, что Европе необходимо увеличить свою долю расходов на оборону в рамках НАТО.

"Я согласен с президентом Трампом в том, что нам тоже надо больше участвовать в расходах на оборону в НАТО, и именно поэтому я полагаю, что мои предложения по европейской обороне полностью этому соответствуют. Ведь это означает большее участие Европы в НАТО, больший объем возможностей, который позволит нам разделить ношу. Я полагаю, что это справедливо", — отметил Макрон.

Он также призвал увеличить национальные расходы на оборону, приведя в пример Францию, которая ранее представила план, предполагающий увеличение оборонного бюджета до 2% от ВВП.

Тем временем как сообщает Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворце, во время переговоров Трамп сказал Макрону: "Я думаю, мы ближе, чем это кажется". Он также отметил, что лидеры Франции и США согласились в том, что необходимо иметь больше деталей по убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Добавим, сейчас президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания покинули Елисейский дворец.

Трамп и Макрон поддержали своих жён за руки, спускаясь по лестнице к машине американского лидера.

"Это было большое удовольствие, увидимся завтра", — сказал Трамп. Вместе с тем, он не стал отвечать на вопросы журналистов о том, что он намерен обсудить завтра с президентом РФ Владимиром Путиным.

Американский президент приехал в Елисейский дворец около 11 часов парижского времени. Он провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Затем к президентам присоединились их супруги — Брижит Макрон и Мелания Трамп. Для лидеров и их жён во дворце сервировали обед.