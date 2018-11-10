﻿ На Украине возбудили уголовное дело из-за выборов в Донбассе, Mixnews.lv

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Служба безопасности Украины завела уголовное дело "по факту организации незаконных выборов на временно оккупированных территориях" в Донбассе, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Украины.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины", — говорится в сообщении.

По мнению Киева, подготовка к выборам является незаконной и наказывается в соответствии с действующим законодательством Украины.

Согласно санкции статьи, лицам, совершающим преступные действия по реализации указанных незаконных мер, грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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