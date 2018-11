﻿ Макрон назвал Трампа хорошим другом и похлопал его по коленке, Mixnews.lv

В мире |

Во время двусторонней встречи в Париже президент Франции Эммануэль Макрон назвал своего американского коллегу Дональда Трампа "хорошим другом" и подтвердил свои слова, похлопав лидера США по коленке. Соответствующее видео опубликовало агентство Associated Press.

По данным агентства, дружеский жест со стороны французского президента стал ответом на вопрос журналистов о твите Трампа, в котором тот нелестно отзывался о Макроне.

Как отмечается, во время встречи с главой Франции Трамп был очень радушен, однако в момент дружеского похлопывания Макрона он сидел "с каменным лицом".

The latest evolution in the body language between Presidents Donald Trump and Emmanuel Macron: The thigh squeeze. https://t.co/1F44CAcb1D pic.twitter.com/WShOBdJsTb