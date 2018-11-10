﻿ СМИ узнали подробности готовившегося покушения на Макрона, Mixnews.lv

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Планировавшие покушение на президента Франции Эммануэля Макрона признались, что хотели напасть на него с ножом во время торжественных мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны, сообщает телеканал France 2 со ссылкой на источники в полиции.

6 ноября во Франции задержали шесть человек, близких к ультраправым кругам, по подозрению в намерении напасть на Макрона. Как рассказал источник телеканала, двоих вскоре отпустили, а четверо признали вину.

На допросе они назвали автором плана покушения на президента бывшего предпринимателя 62-летнего Жан-Пьера Б. Нападение они планировали на 7 ноября, когда Макрон должен был участвовать в мероприятиях в городе Шарлевиль-Мезьер.

При обыске в машине Жан-Пьера Б. полиция обнаружила керамический нож, который, по словам подозреваемых, они собирались использовать в качестве оружия.

Фото: facebook.com/Emmanuel Macron