﻿ В Петербурге сгорел гипермаркет "Лента"; обрушилась крыша, Mixnews.lv

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Пожар в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге полностью потушен, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Объявлена полная ликвидация пожара. Проводится разбор завалов", — сказал собеседник агентства.

Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118 поступило в 8.30. Площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 3,2 тысячи квадратных метров.

Спасателями эвакуировано 100 человек персонала и посетителей, остальные люди успели самостоятельно покинуть здание. По данным МЧС, есть пострадавший — мужчина 1990 года рождения.