﻿ Умерла актриса Юлия Волчкова, Mixnews.lv

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Заслуженная артистка Украины, актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Юлия Волчкова скончалась в субботу после тяжелой болезни, сообщается на странице театра в Facebook.

"Сегодня, после тяжелой болезни ушла из жизни актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова. Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом. Выражаем искренние соболезнования семье и близким", — говорится в сообщении театра.

Юлия Волчкова, которой было 44 года, работала не только актрисой Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра с 1995 года, но и сыграла во многих сериалах и фильмах, среди которых "Нити судьбы", "Кольцо с рубином", "Роксолана, пленница султана", "День рождения Буржуя" и "Вальдшнепы".

Фото: facebook.com/teatrnalevomberegy