﻿ В Шотландии ввели школьные уроки по правам ЛГБТ, Mixnews.lv

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В Шотландии в школьную программу включили предмет о правах ЛГБТ-меньшинств, истории их борьбы за равноправие и борьбе с гомофобией. Такое решение приняло правительство страны.

Шотландия станет первой страной, которая включит в учебный план тему ЛГБТИ (лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и интерсексуалы), отметил в парламенте заместитель первого министра Джон Суинни.

Тему ЛГБТ будут включать в учебные программы разных дисциплин и разных классов. Учителя должны будут продвигать идеи равноправия и включения меньшинств в общество и объяснять необходимость борьбы с гомофобией. Отказаться от участия в уроках будет нельзя, отмечает Guardian.

Шотландия вывела из уголовного законодательства статью о мужеложестве в 1980 году, на 13 лет позже Англии и Уэльса. В 2001 году в регионе отменили закон 1988 года, который запрещал пропаганду гомосексуальности.

Источник: "Дождь"

Фото: flickr.com/Enrico Webers