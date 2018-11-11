﻿ В Шотландии ввели школьные уроки по правам ЛГБТ, Mixnews.lv

В Шотландии ввели школьные уроки по правам ЛГБТ (2)

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В мире | 11 ноября 2018 года, 10:09

В Шотландии в школьную программу включили предмет о правах ЛГБТ-меньшинств, истории их борьбы за равноправие и борьбе с гомофобией. Такое решение приняло правительство страны.

Шотландия станет первой страной, которая включит в учебный план тему ЛГБТИ (лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и интерсексуалы), отметил в парламенте заместитель первого министра Джон Суинни.

Тему ЛГБТ будут включать в учебные программы разных дисциплин и разных классов. Учителя должны будут продвигать идеи равноправия и включения меньшинств в общество и объяснять необходимость борьбы с гомофобией. Отказаться от участия в уроках будет нельзя, отмечает Guardian.

Шотландия вывела из уголовного законодательства статью о мужеложестве в 1980 году, на 13 лет позже Англии и Уэльса. В 2001 году в регионе отменили закон 1988 года, который запрещал пропаганду гомосексуальности.

Источник: "Дождь"

Фото: flickr.com/Enrico Webers

Комментарии 2
Патриот 1 час назад
Это типа кого куда и в какие дырки трахать?!
2
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Latviešu Patriots5 минут назад
Esmu piedalījies šīs izvēles veikšanā, 100% atbalstu!
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