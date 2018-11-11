﻿ При пожарах в Калифорнии погибли 25 человек, Mixnews.lv

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Число погибших в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 25. Об этом сообщают Bloomberg и The Wall Street Journal.

Отмечается, что также увеличиваются разрушения. В частности, сгорел известный павильон для съемок голливудских фильмов в жанре вестерн.

Ранее Reuters со ссылкой на спасателей передавал, что в районе города Парадайс на севере Калифорнии были обнаружены 14 тел. Таким образом, количество жертв пожара Camp Fire возросло до 23. Кроме того, в городе разрушено​ более 6,7 тыс. домов и офисных зданий.

Накануне сообщалось о девяти погибших. Как отмечали местные СМИ, ноябрьские пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными в истории штата. Дым от горящих лесов окутал крупнейшие города. Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в регионе.

Источник: РБК